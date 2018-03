La sanità umbra è tra le migliori a livello nazionale.

A dirlo è Demoskopika , uno studio di ricerca italiano, nel corso di un'indagine condotta sulla base del cosiddetto “indice di performance sanitaria”.

I risultati premiano il cuore verde d'Italia ponendolo in cima alla classifica insieme a Emilia Romagna, Marche, Veneto, Toscana e Lombardia.

Sono stati presi come parametro vari indicatori, come la soddisfazione dei clienti rispetto alla qualità dei servizi sanitari, i costi, la speranza di vita, e la spesa media per famiglia.

L'Umbria si posiziona quindi tra le regioni “sane” mentre ben nove risultano essere quelle “influenzate”, e ben cinque quelle “malate”.