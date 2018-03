Perugia, maxi truffa da 25 milioni: arrestato imprenditore del petrolio

Scoperta maxi fronde fiscale sui carburanti. Sotto la direzione della procura della Repubblica di Perugia, diretta da Luigi De Ficchy, nelle prime ore di martedì 20 marzo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di 13 soggetti, di cui 8 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, residenti in Umbria, Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Svizzera, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali.

Fra gli arrestati anche l'imprenditore umbro Mauro Olivi, considerato come collante di una maxi evasione sulla benzina e il gasolio da oltre 25 milioni di euro.

In particolare, l’imprenditore umbro è accusato di essere il “terminale privilegiato” delle due organizzazioni che, in modo del tutto indipendente l’una dall’altra, avevano messo in piedi una colossale frode all’Iva. Le indagini hanno consentito di individuare ben 21 società fittizie create da due organizzazioni criminali ed intestate a prestanomi che, in un biennio, hanno frodato il fisco, complessivamente, per oltre 25 milioni di euro. Disposto dallo stesso Gip il sequestro preventivo di oltre 25 milioni di euro sui conti correnti, sulle quote societarie e sui beni mobili ed immobili riconducibili agli indagati ed alle società coinvolte nell’associazione.