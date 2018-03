Pasqua, Umbria e Toscana fra le mete preferite dagli italiani

C'è tanta voglia di vacanze. Sarà perché quest'inverno non sembrava mai allentare la morsa, che adesso gli italiani si stanno organizzando per sfruttare al massimo i giorni festivi in concomitanza delle festività di Pasqua, 25 Aprile e 1 maggio.

Mediamente le prenotazioni sono aumentate di circa il 10% rispetto allo scorso anno. A diffondere i dati è L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, l’associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano.

In Italia piacciono molto i long week end all’insegna del benessere, specialmente in Toscana, Umbria e Veneto. Così come la montagna che, grazie ad abbondanti nevicate in tutta la Penisola, ha registrato flussi di turisti in incremento decretando una stagione invernale di successo.

I Tour Operator riuniti in Astoi hanno programmato operazioni promozionali che offrono incentivi sulle prenotazioni effettuate mediamente 90 giorni prima della partenza (o 125 giorni prima nel caso delle crociere); la risposta del pubblico a questo tipo di promozioni è stata premiante, arrivando a rappresentare dal 15 al 70% del volume complessivo delle vendite dei pacchetti viaggio nel periodo Pasqua e Ponti.

E nonostante la primavera tardi ad arrivare, anche le prenotazioni per i soggiorni in Italia e in Europa non hanno risentito di cali, anzi. Nessun fattore esterno ha influito nella fase decisionale last minute.