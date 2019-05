Istituti socio-sanitari umbri, la beffa del diploma che non abilita

(A.L.) In Umbria sono circa 500, in Italia cinquantamila studenti, diecimila diplomati in due anni, l'11,7% degli iscritti agli istituti di formazione professionale: la strada dei servizi socio-sanitari è sempre più ambita dai ragazzi in cerca di un lavoro subito dopo l’'esame di Stato, senza dover affrontare l’'università.

Gli sbocchi sono tantissimi: dagli asili nido alle colonie estive, dall'’assistenza domiciliare alle strutture per anziani o disabili. Peccato che il loro titolo, il diploma, non sia riconosciuto nella maggior parte delle regioni italiane. Per diventare operatore socio-sanitario a tutti gli effetti, è richiesta una qualifica, prevista a livello nazionale ma rilasciata appunto dalle regioni.

Ed è proprio qui il punto. Che le regioni prevedono regimi assolutamente differenti tra di loro per decidere come assegnarla. Alcune regioni, come la Liguria e la Puglia, prevedono già la possibilità di percorsi integrativi al corso di istruzione professionale per consentire agli studenti di ottenere la qualifica, senza oneri a carico delle famiglie. In altre regioni, come l’'Emilia-Romagna e il Veneto, l'’integrazione è prevista, ma i percorsi prevedono costi a parziale o totale carico delle famiglie. In Piemonte e Lombardia non sono previsti percorsi integrativi. Laddove il corso è a pagamento, le famiglie si trovano a dover sostenere una spesa che va dai 1000 ai 2 mila euro, e i ragazzi sono costretti ad aspettare «in panchina», svolgendo per mesi corsi (in media di 1000 ore) che ripetono praticamente le stesse nozioni apprese a scuola.

Questo significa che gli studenti che frequentano lo stesso corso d’istruzione professionale, definito con una normativa dello Stato, non hanno le stesse opportunità di ottenere il titolo per poter lavorare. «Un paradosso», commenta l’'ex sottosegretario all’Istruzione Gabriel Toccafondi, che ha presentato un’interrogazione parlamentare. La risposta della commissione Cultura alla Camera, arrivata lunedì 29 aprile, lascia l’amaro in bocca.

In sostanza, viene riconosciuto il problema ma la soluzione resta piuttosto fumosa: viene espresso l’auspicio «che si possa ricostituire da subito un percorso tra questo ministero, il ministero della Salute e le Regioni per la messa a punto di un quadro di obiettivi condivisi al fine di pervenire alla individuazione di nuovi profili professionali sociosanitari, mediante uno o più accordi Stato/regioni, e alla definizione della normativa secondaria che ne disciplini il relativo ordinamento didattico alla formazione».