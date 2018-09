Incidente a Fontivegge, auto perde il controllo e si ribalta

Momenti di paura a Fontivegge. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 11.40 di venerdì 31 agosto per un incidente stradale che si è verificato in via Sicilia, subito dopo il sottopasso della ferrovia.

Coinvolta una sola autovettura con il conducente che, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è ribaltato.

Per lui, fortunatamente, solo ferite lievi. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti municipale e 118 che hanno trasportato l'automobilista al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.

In base a tutti i rilievi si cercherà di ricostruire l'accaduto e di individuare le responsabilità o le cause di tale incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi.