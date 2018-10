La umbra Smartpeg al Glocal Economic Forum 2018

“Le persone di successo sono persone comuni con abitudini di successo”, è la visione che Gianni Cicogna, Fondatore di Smartpeg, porterà oggi al Glocal Economic Forum 2018, la rassegna sull’economia d’impresa di Marche e Umbria, che si terrà a Perugia dall’11 al 13 ottobre.

Smartpeg è un’azienda umbra, con competenze ventennali, specializzata sia nella progettazione e sviluppo software in ambito Risorse Umane, digital manufacturing, Industry 4.0, Pubblica Amministrazione, sia nella realizzazione di progetti e prodotti dedicati alle Istituzioni a tutti livelli, Aziende, Banche e intermediari in Italia nel Mondo.

«Finalmente tre giorni per confronti, testimonianze, proposte che arrivano dal cuore dell’Italia e da due regioni, l’Umbria e le Marche, che tanto hanno da dire e ancor di più potrebbero fare» racconta Gianni Cicogna, Presidente di Smartpeg «Il grande valore di queste iniziative sta nel fatto di portare in questa “piazza virtuale” i temi e le esperienze che due regioni come le nostre possono condividere; ma nella condivisione c’è anche l’occasione di stimolarsi, l’opportunità di scoprire i reciproci talenti, di capire le cause degli insuccessi, ma soprattutto il dovere di incoraggiare l’iniziativa per concretizzare il tanto potenziale ancora da esprimere in Umbria e Marche: da parte delle aziende e delle istituzioni».

Tre giorni di convegni, forum, approfondimenti, dibattiti, momenti formativi incentrati sul tema società, economia e valore dei territori: il Glocal Economic Forum organizzato da ESG89 Group prevedrà la partecipazione di più di 1.000 partecipanti tra imprenditori, professionisti, stakeholder e istituzioni italiane.

Sarà l’occasione per Smartpeg di presentare un nuovo servizio, il pacchetto RITMO che permetterà alle imprese di identificare “la persona giusta al posto giusto”: partendo dall’analisi delle competenze delle persone presenti in azienda suggerisce come impiegare e coinvolgere al meglio le persone stesse, anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma software. Permette di evidenziare i talenti personali “nascosti”, ponendo come obiettivo la crescita e il continuo miglioramento personale e professionale a vantaggio della persona e della produttività aziendale. Un nuovo strumento per realizzare la filosofia di Smartpeg: “Conosciamo per valorizzarci”.

