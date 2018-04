Forte scossa di magnitudo 3.9 alle 20,41 di venerdì 4 aprile al confine fra Marche e Umbria

La terra continua a tremare nel centro d'Italia. Dopo quella di magnitudo 4.0 delle ore 4.19 del mattino, poi alla sera, alle ore 20.41 del 4 aprile, è stata registrata una replica che in primo momento è valutata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica) in magnitudo lineare 3.9 (ma alle ore 23 l'Ingv ha aggiornato la magnitudo momento ricalcolandola a 3.6).

Epicentro sempre a Muccia, in provincia di Macerata, a una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata chiaramente avvertita anche questa volta in Umbria e in particolare - riporta l'Ingv - nelle città di Perugia, Terni, Foligno, Bastia Umbra, Nocera Umbra e Sellano. Il sisma è stato avvertito inoltre a Fabriano, Ancona, Teramo, Tolentino, Ascoli Piceno, Cerreto d'Esi, San Severino Marche, Osimo, Macerata e Rieti.

Non si segnalano danni, ma il fatto che la terra torni a tremare fa crescere l'ansia e la paura tra i terremotati di Umbria e Marche. Si tratta infatti della terza scossa che supera magnitudo 3 dal 27 marzo scorso.

Anche questa scossa, come quella della notte precedente, è stata seguita da numerose repliche (ben 16 fino alle ore 22.54), in maggioranza strumentali. La più rilevante ha comunque raggiunto magnitudo 2.0 alle ore 20.46.