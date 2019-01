Crescono le esportazioni in Umbria

L'export è il motore dell'economia umbra, in particolare nei settori maglieria-abbigliamento, olio e mobile dell'Alta Valle del Tevere.

In tutti i distretti umbri monitorati le esportazioni crescono rispetto al 2017.

L'Umbria si posiziona ai primi posti a livello nazionale in termini di crescita percentuale delle esportazioni distrettuali con un incremento dell'11,6% rispetto alla media nazionale del 2,0%.

Dall'analisi del monitor dei distretti dell'Umbria, realizzato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, emerge evidente il trend positivo, con esportazioni per circa 550 milioni di euro (+11,6%).

Nel 2018 si è accentuata la propensione dei distretti a esportare verso paesi lontani: il peso delle esportazioni verso i paesi emergenti è infatti passato dal 21% nel 2008 all'attuale 31%, segno di una progressiva strutturazione delle aziende che operano nei settori monitorati.

Gli Stati Uniti consolidano la propria posizione di principale partner nelle esportazioni distrettuali, delle quali rappresentano più di un quinto, ma è interessante evidenziare la crescita significativa registrata nelle vendite verso la Federazione russa (+25,4%) e verso i mercati dell'Asia orientale, come Hong Kong (+66,5%), Repubblica di Corea (+16,9%) e Cina (+23,5%).

Il principale distretto della regione è quello della maglieria e abbigliamento di Perugia con oltre 350 milioni (+9,3%), (dove il re del cashmere Brunello Cucinelli la fa da padrone) seguito dal distretto dell'olio con 139 milioni (+19,8%) ed infine il distretto del mobile dell'alta valle del Tevere, con circa 57 milioni di esportazioni +7,3%) nel periodo gennaiosettembre 2018.

Le prospettive per il 2019 sono favorevoli.

"L'obiettivo di Intesa Sanpaolo è rafforzare il legame con le imprese del territorio costruendo percorsi di partnership, non solo creditizia, e valorizzando l'iniziativa imprenditoriale grazie a una consulenza mirata e qualificata - spiega al Corriere dell'Umbria Luca Severini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -. In Umbria nei primi nove mesi dell'anno abbiamo erogato quasi 260 milioni di euro alle imprese e stiamo ulteriormente investendo sulle Pmi per sostenerne l'internazionalizzazione, grazie ad una rete estera costituita da banche controllate, filiali corporate e sedi di rappresentanza in circa 40 Paesi, ovvero su tutti i principali mercati".