Decathlon Perugia, a marzo l'apertura del nuovo punto vendita

Nella seconda decade di marzo aprirà le sue porte un nuovo punto vendita Decathlon, esteso su una superficie vendita di 5.000 mq, a Perugia. La superficie totale del punto vendita è di 6.000 mq. La differenza, ce la spiega Andrea Salvatore, Direttore del punto vendita: “Abbiamo voluto dedicare ampie zone per la pratica dello sport. Sia interne che esterne: una metà campo da tennis, un campo di calcio a 5 e basket, il simulatore vela, Bikefitting ciclismo per misurazione antropometrica . E ancora , due campi omologati: da basket (ad utilizzo gratuito) e da paddle (utilizzo a pagamento), un’area attrezzata per il calistenics e il cross training ed infine un percorso ciclopedonale. Presenti ovviamente gli spogliatoi muniti di docce, a disposizione gratuita per i clienti con Carta Decathlon. E’ il nostro modo di dare seguito alla Mission: Rendere accessibile lo sport al maggior numero di persone. Perugia è un città in un territorio dalla forte vocazione sportiva con molte aree verdi, sarà un terreno ideale per la diffusione dello sport”. Per sottolineare il rapporto con la città ed il patto che il punto vendita vuole siglare con i cittadini per diffondere lo sport, sono stati organizzati diversi momenti: 1) Sportdays: eventi gratuiti pensati per coinvolgere tutti gli sportivi in possesso della carta Decathlon. Un’occasione imperdibile per conoscere nuove discipline e ottenere informazioni sul dove e come praticarli. Iscrizioni: http://eventi.decathlon.it/ - 10 Marzo h15: Rundays. 4/5 Km presso il Percorso Verde in città. In collaborazione con Avis Perugia. - 17/18 Marzo: Basketdays. Torneo 3 vs 3. -17/18 Marzo: Bikedays. Gara amatoriale/percorso ciclabile per bambini. 2) Un incontro con i club sportivi della zona, per istaurare rapporti di partenariato vincenti. 3) Momenti di sport accessibile a tutti, negli spazi dedicati, sin dal primo giorno di apertura. E mentre i lavori stanno ancora continuando, a breve aprirà ai futuri fan la pagina facebook. Per questo punto vendita sono state programmate circa 40 nuove assunzioni, giovani appassionati di sport che seguiranno un cursus di formazione interna per garantire ad altri appassionati di sport un’interfaccia competente ed aggiornato. Candidature al sito: http://decathlon-careers.it/ Vitalità e Responsabilità. Due valori su cui si basa Decathlon da 40 anni e che sono condivisi da più di 80.000 collaboratori in tutto il mondo. Essere coraggiosi, pensare oltre gli schemi e andare oltre i propri limiti, è ciò che ci guida in tutte le nostre azioni. Per noi lo sport è fonte di piacere e di benessere, per questo motivo abbiamo sviluppato le Marche Passione ed organizziamo occasioni di sport. Gli Sportdays sono eventi gratuiti pensati per coinvolgere tutti gli sportivi in possesso della carta Decathlon. Durante l’anno sono organizzate giornate interamente dedicate a numerosi e vari sport come ciclismo, arrampicata, fitness, tennis, equitazione.