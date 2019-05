Perugia, 46enne cade dal balcone e muore

Tragico volo di cinque metri dal balcone della sua abitazione in via Abruzzo a Perugia di un uomo di 46 anni .

Il fatto è avvenuto nei pressi delle scalette che portano a via Imbriani, in pieno centro storico ed i carabinieri stanno indagando sulle cause anche se si propende per il suicidio.

Intorno alle 13 c’è stato l'intervento dell'ambulanza dopo che alcuni residenti della zona hanno assistito alla scena raccapricciante.

Ma i soccorritori hanno visto subito che l'uomo era in condizioni gravissime ed è morto durante il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia mentre le indagini sono condotte dai militari dell'Arma che hanno compiuto i rilievi di legge ed hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti che avrebbero portato a escludere altri moventi oltre al suicidio.

Il 46enne è originario di Foggia era da tempo residente a Perugia, sul corpo è stata disposta l’autopsia.