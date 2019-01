Omicidio a Magione, uccisa a coltellate 69enne

Augusta Brunori, di 69 anni, è stata trovata morta a Magione nella sua villetta. La donna, originaria di una cittadina del Lazio, Cerveteri, è stata uccisa con colpi di coltello alla schiena. L’omicidio è avvenuto in località Case Sparse.

La donna sarebbe stata colpita con una coltellata alla schiena, subito fuori dall’abitazione, tanto che il coltello sarebbe stato trovato ancora conficcato nel corpo della vittima. Il delitto potrebbe essersi consumato nella notte tra domenica e lunedì. La famiglia è originaria di Cerveteri, nel Lazio. La 69enne era una ex dipendente della Asl, ora in pensione.

Del caso se ne sta occupando il reparto scientifico dei Carabinieri, coordinato dal pm Manuela Comodi. Le indagini si sono subito concentrate sulle persone vicine ad Angela Brunori, e in particolare sulla figlia con la quale la vittima, nei giorni scorsi, avrebbe avuto veementi e reiterati litigi.