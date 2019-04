Foligno, presto una rete capillare per la fibra ottica

Presentato da Open Fiber in Comune un piano da 7 milioni di euro per portare la fibra ottica in quasi tutte le case di Foligno, cioè 19mila unità immobiliari.

A darne l’annuncio il regional manager di Open Fiber per l'Umbria e le Marche Vito Magliaro, che ha ricordato come l’innovazione riguarda 271 città italiane e riveste una fondamentale importanza per l’economia locale in quanto permette di collegarsi e scaricare dati a grande velocità.

Fortunatamente non ci sarà bisogno di stravolgere il tessuto urbano con opere di scavi in quanto verranno utilizzate le infrastrutture create con i lavori post terremoto che hanno rifatto tutto il centro storico.

I lavori che si effettueranno a Foligno fanno seguito a quelli già realizzati a Perugia e in corso a Terni e permetteranno alle strutture pubbliche ed agli istituti scolastici connessioni ad altissima velocità.

Il futuro del paese e la sua modernizzazione passano obbligatoriamente per queste reti telematiche che mettono in contatto imprese e stati abbreviando tempo e spazio

Open Fiber ha anche annunciato che realizzerà una rete interamente in fibra ottica in 92 comuni di piccole e medie dimensioni dell'Umbria, per un totale di circa 190mila unità abitative per un investimento totale di circa 55 milioni di euro.