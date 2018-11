Al Quasar Village la seconda edizione della Straquasar

Il Quasar Village va di corsa verso un weekend dedicato a solidarietà, sport, informazione ed educazione alimentare che culminerà domenica 11 novembre con la Straquasar, gara podistica di circa 10 chilometri con ricchi pacchi gara per atleti e premi per i primi classificati assoluti, di categoria e società sportive. Le iscrizioni, dunque, sono aperte sul sito www.dreamrunners.it oppure direttamente dal link bit.ly/2QA3hWe .

La seconda edizione della corsa, che parte alle 10 dal centro commerciale di Corciano e lì arriva, è organizzata in collaborazione con King Sport & Style e Conad ma la novità è la ‘firma’ di Leonardo Cenci che con tutto il gruppo dell’associazione di cui è presidente, Avanti Tutta Onlus, promuove una passeggiata aperta a famiglie e scuole. E ci sarà anche il contributo attivo de l’Isola dei Tesori che premierà con gadget e buoni sconto coloro i quali parteciperanno con il proprio amico a quattro zampe mentre gli istituti scolastici riceveranno premi in materiali didattici e buoni spesa. Sarà possibile inoltre effettuare donazioni libere in favore di Avanti Tutta in appositi corner in galleria durante tutto il weekend. A dettare il ritmo della giornata ci penseranno Marco J e Simone Mone, di Max Radio, con una lunga diretta che accompagnerà il pubblico fino alle premiazioni, alle 12. “Anche questa seconda edizione della Straquasar – ha dichiarato la direttrice del Quasar Tiziana Zetti – è il risultato della proficua collaborazione di tanti soggetti messi in rete con l’obiettivo di sensibilizzare in materia di solidarietà, benessere, sport”.

C’è spazio anche per un torneo quadrangolare di calcetto, maschile e femminile, sabato 10 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 16.30, mentre alle 17 è in programma la tavola rotonda ‘Sport, alimentazione e mentalità vincente, la ricetta per combattere la malattia’. Atteso il presidente di Avanti tutta onlus Leonardo Cenci, per la presentazione del suo libro ‘Vivi, ama, corri’, insieme al dottor Fausto Roila, primario di oncologia all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, alla dottoressa Anna Villarini, biologa e specialista in Scienza dell’alimentazione nonché ricercatrice al Dipartimento di medicina predittiva e per la prevenzione della Fondazione Irccs - Istituto nazionale dei tumori di Milano, e all’ex calciatore Lamberto Boranga, medico e atleta.

A fare da contorno agli eventi sportivi, poi, ci sarà la Mostra mercato dei colori e dei sapori d’autunno, venerdì dalle 16.30 alle 20, e sabato e domenica dalle 10 alle 20. I bambini potranno partecipare a laboratori creativi per la decorazione di alberi e foglie autunnali a cura di Joka Village (sabato e domenica dalle 16 alle 19). E ancora, domenica 11 alle 17.30 ‘Castagne e vino per san Martino!’, degustazione gratuita di castagne e vino rosso, in collaborazione con Proloco Stroncone e Cantina Di Filippo, e dalle 16 alle 18 il minicalcetto, torneo per bambini a cura di Asd San Savino e in collaborazione con University Perugia e Csen. Infine, in avvicinamento alle festività natalizie, sabato 10 novembre sarà inaugurata la pista di ghiaccio scoperta, aperta tutti i giorni fino ai primi di febbraio (orario 10-13 e 15-21), con una parte di essa riservata ai bambini.