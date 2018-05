Apre al pubblico la Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto

In occasione della Festa Europea dei Musei, Il Polo Museale dell’Umbria apre al pubblico uno dei suoi gioielli più belli: La Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto.

È soprattutto grazie all’enorme impegno di Tiziana Biganti, direttore della Villa e di altri complessi monumentali umbri, nonché grazie al personale in servizio presso il sito, che si inaugura dopo 20 anni dalla sua acquisizione pubblica, una nuova stagione di fruizione e valorizzazione di questo museo di straordinaria importanza culturale e dalle caratteristiche architettoniche e ambientali uniche in Umbria.

Il 19 maggio quindi si inaugura la Villa per l’apertura al pubblico alle ore 11 con la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle Autorità, delle associazioni e dei cittadini.

Alle 12 ci sarà il taglio del nastro al portone principale della Villa che aprirà di fatto la Villa al pubblico, la Banda Filarmonica di Corciano accompagnerà l’operazione.

Alle ore 16 “La natura e i suoi colori” un laboratorio tra arte e scienza per scoprire che, con la natura, si può anche dipingere con attività a ciclo continuo dalle ore 16 alle ore 18 per bambini da 3 a 11 anni a cura del POST – Perugia Officina Scienza Tecnologia.

Alle ore 19 il concerto jazz:“Underdog” Jazz Concert in Villa feat.