Serrati controlli dei carabinieri di Assisi

I carabinieri di Assisi nella giornata di Ferragosto hanno effettuato dei controlli serrati in tutto il territorio di competenza. Il bilancio della giornata è di sei denunce per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga. I militari, supportati dai colleghi del 13esimo reggimento del Friuli, hanno passato al setaccio le più importanti vie di comunicazione e i luoghi frequentati in particolar modo da tossicodipendenti e pregiudicati. Nelle maglie dei controlli è finito pure un 22enne della Guinea che, ai domiciliari, è stato sorpreso a festeggiare il Ferragosto in un bar di Bastia e, per questo, è stato arrestato; stesso provvedimento per un 62enne italiano, pregiudicato, portato ai domiciliari per una serie di furti avvenuti nel 2016 nella zona di Arezzo.

Denunciatoun kossovaro di 30 anni per non aver rispettato l’ordine di lasciare il territorio nazionale e anche un 21enne rumeno per aver violato le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. Inoltre è finito nei guai anche un 26enne nigeriano che chiedeva soldi a pellegrini e turisti in modo molesto. Una multa da 5mila euro è stata comminata poi a un altro cittadino nigeriano che stava vendendo merce per strada senza avere una regolare licenza.

Segnalati infine alla prefettura tre ragazzi italiani trovati con eroina e metadone.

I controlli dei carabinieri andranno avanti anche nei prossimi giorni.